"Атлетико" хочет вернуть Фалькао

"Атлетико" проявляет интерес к колумбийскому нападающему "Монако" Радамелю Фалькао, сообщает L’Equipe.

По сведениям издания, испанский клуб хочет подписать футболиста в летнее трансферное окно, когда у него завершится контракт с монегасками. Таким образом, форвард может достаться "матрасникам" бесплатно. Также колумбиец входит в сферу интересов "Валенсии".

33-летний Фалькао ранее выступал за "Атлетико" с 2011 по 2013 годы, провел за клуб 91 матч и забил 70 голов. В нынешнем сезоне на счету форварда 16 голов в 38 поединках за "Монако".

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