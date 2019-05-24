"Атлетико" хочет вернуть Фалькао
"Атлетико" проявляет интерес к колумбийскому нападающему "Монако" Радамелю Фалькао, сообщает L’Equipe.
По сведениям издания, испанский клуб хочет подписать футболиста в летнее трансферное окно, когда у него завершится контракт с монегасками. Таким образом, форвард может достаться "матрасникам" бесплатно. Также колумбиец входит в сферу интересов "Валенсии".
33-летний Фалькао ранее выступал за "Атлетико" с 2011 по 2013 годы, провел за клуб 91 матч и забил 70 голов. В нынешнем сезоне на счету форварда 16 голов в 38 поединках за "Монако".
Не пропустите: "Атлетико" нацелился на хавбека ПСЖ. | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
Кайо Панталеао в "Краснодаре"! "Быки" купили "Барриоса на минималках", который порвал Португальскую лигу и может стать звездой РПЛ
-
"Бавария" определилась с размером предложения по трансферу Сане
-
"Динамо" проводит первую тренировку на новом стадионе
-
Игуаин хочет вернуться в "Ювентус"
-
"Локомотив" нацелился на защитника "Рубина"
Лента новостей
-
"Атлетико" хочет вернуть Фалькао
-
В семье Швайнштайгера родится второй ребенок
-
"Эвертон" объявил о переходе опытного вратаря
-
Рамос хочет покинуть "Реал"
-
Алонсо: "Слухи о "Реале" - это комплимент для меня"
-
Жардим может возглавить "Милан"
-
Дзюба оценил финал "Игры престолов"
-
"Борнмут" оценил для "Арсенала" шотландского хавбека в 34 миллиона евро
-
Кьеллини: "Надеюсь, Конте ничего не выиграет с "Интером"
-
Президент "Наполи" нацелился на лучшего бомбардира Серии А
-
Косиельни задумался об уходе из "Арсенала"
-
"Ливерпуль" хочет переманить лидера "Вест Хэма"
-
Кайо Панталеао в "Краснодаре"! "Быки" купили "Барриоса на минималках", который порвал Португальскую лигу и может стать звездой РПЛ
-
Ван Перси назвал 6 лучших игроков, с которыми он выступал в одной команде
-
Венгер прокомментировал отказ Мхитаряна участвовать в финале Лиги Европы
-
"Наполи" поспорит за игрока "Ливерпуля"
-
"Бавария" определилась с размером предложения по трансферу Сане
-
"Динамо" проводит первую тренировку на новом стадионе
-
Роббен назвал причину ухода из "Реала" в 2009 году
-
Дортмундская "Боруссия" намерена усилиться нападающим "Ювентуса"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|38
|87
|2
|Атлетико Мадрид
|38
|76
|3
|Реал Мадрид
|38
|68
|4
|Валенсия
|38
|61
|5
|Хетафе
|38
|59
|6
|Севилья
|38
|59
|7
|Эспаньол
|38
|53
|8
|Атлетик Бильбао
|38
|53
|9
|Реал Сосьедад
|38
|50
|10
|Бетис
|38
|50
|11
|Алавес
|38
|50
|12
|Эйбар
|38
|47
|13
|Леганес
|38
|45
|14
|Вильярреал
|38
|44
|15
|Леванте
|38
|44
|16
|Реал Вальядолид
|38
|41
|17
|Сельта Виго
|38
|41
|18
|Жирона
|38
|37
|19
|Уэска
|38
|33
|20
|Райо Вальекано
|38
|32