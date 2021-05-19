"Атлетико" хочет вернуть Гризманна
Фото: инстаграм Антуана Гризманна/Автор неизвестен
Президент "Атлетико" Энрике Сересо сообщил, что мадридскому клубу интересен французский нападающий "Барселоны" Антуан Гризманн.
"Гризманн является потрясающим футболистом. Мы хотим вернуть его, но сомневаюсь, что "Барселона" продаст Антуана. Любая команда хотела бы иметь Гризманна в своем составе. Он провел прекрасные годы в "Атлетико". Он является нашим другом", - приводит слова Сересо AS.
В нынешнем сезоне 30-летний Гризманн провел за "Барселону" 50 матчей во всех турнирах, забил 19 голов и отдал 12 результативных передач.
Ранее сообщалось, что "Барселона" хочет обменять Гризманна на Фелиша. | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14