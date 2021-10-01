"Атлетико" хочет вернуть Люку Эрнандеса

Теги атлетико мадридбавария мюнхенлукас эрнандес

"Атлетико" хочет вернуть Люку ЭрнандесаФото: инстаграм Эрнандеса/Автор неизвестен

Французский защитник мюнхенской "Баварии" Люка Эрнандес может вернуться в мадридский "Атлетико".

Как сообщает MercadoATM, "матрасники" заинтересованы в возвращении Эрнандеса и, как отмечается, игрок осведомлен об этом.

По информации источника, ещё неизвестно, готова ли "Бавария" к переговорам.

Напомним, что Люка перешел в стан "звезды юга" в 2019 году за 80 миллионов евро.

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