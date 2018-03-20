"Атлетико" хочет включить в сделку по Гризманну игрока "Барселоны"

Теги атлетико мадридбарселонаусман дембелеантуан гризманн

"Атлетико" хочет включить в сделку по Гризманну игрока "Барселоны"Мадридский "Атлетико" готов отпустить своего форварда Антуана Гризманна в каталонскую "Барселону", информирует испанская пресса.

Однако взамен "матрасники" хотят получить вингера "сине-гранатовых" Усмана Дембеле, который не смог до настоящего времени полностью адаптироваться на "Камп Ноу". В "Атлетико" надеются, что каталонский гранд будет не против отпустить 20-летнего француза в аренду минимум на год. В случае, если "Барса" пойдет на эти условия, мадридцы снизят сумму трансфера со 100 миллионов евро до 80-ти миллионов.

Напомним, "Атлетико" определился с кандидатами на замену Облаку. | soccernews.ru

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