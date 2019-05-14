"Атлетико" хочет заменить Гризманна Дибалой

"Атлетико" задумался над трансфером форварда "Ювентуса" Пауло Дибалы.

Как сообщает El Mundo, Дибала может стать заменой для лидера "матрасников" Антуана Гризманна, который принял решение покинуть клуб.

Ранее сообщалось, что аргентинец недоволен своим положением в "Ювентусе" и готов летом сменить клубную прописку.

В этом сезоне Дибала провел 40 матчей, забил 10 голов и отдал 6 ассистов.

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