"Атлетико" хочет заменить Гризманна Дибалой
"Атлетико" задумался над трансфером форварда "Ювентуса" Пауло Дибалы.
Как сообщает El Mundo, Дибала может стать заменой для лидера "матрасников" Антуана Гризманна, который принял решение покинуть клуб.
Ранее сообщалось, что аргентинец недоволен своим положением в "Ювентусе" и готов летом сменить клубную прописку.
В этом сезоне Дибала провел 40 матчей, забил 10 голов и отдал 6 ассистов.
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|М
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|37
|75
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|Реал Мадрид
|37
|68
|4
|Валенсия
|37
|58
|5
|Хетафе
|37
|58
|6
|Севилья
|37
|56
|7
|Атлетик Бильбао
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|8
|Реал Сосьедад
|37
|50
|9
|Эспаньол
|37
|50
|10
|Алавес
|37
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|11
|Эйбар
|37
|46
|12
|Леганес
|37
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|13
|Бетис
|36
|44
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|Вильярреал
|37
|43
|15
|Леванте
|37
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|Реал Вальядолид
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|Сельта Виго
|37
|40
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|Уэска
|36
|30