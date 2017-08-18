"Атлетико" хочет заполучить Луана

Форвард "Гремио" Луан Виейра попал в сферу интересов "Атлетико", сообщает Zero Hora.

По информации ресурса, "матрасники" сделали предложение по игроку в размере 20 миллионов евро, однако "Гремио" требует 24 миллиона.

Напомним, что до января 2018 года "Атлетико" не может заявлять новых игроков.

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