"Атлетико" хочет запретить Гризманну играть за "Барселону"



Президент Ла Лиги Хавьер Тебас сообщил, что мадридский "Атлетико" попросил лигу не регистрировать трансфер французского нападающего Антуана Гризманна в "Барселону".

"Атлетико" написал нам письмо, в котором поставил под сомнение законность регистрации трансфера Гризманна", - приводит слова Тебаса Sky Sports по ссылкой на радиостанцию Onda Cero.

Напомним, что "Барселона" выкупила 28-летнего Гризманна за 120 миллионов евро, которые составляют сумму отступных в его контракте. При этом "Атлетико" требует от каталонцев еще 80 миллионов. Руководство мадридского клуба утверждает, что каталонцы договорились с игроком в тот момент, когда отступные в его контракте составляли 200 миллионов евро.

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