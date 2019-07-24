"Атлетико" хочет запретить Гризманну играть за "Барселону"

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"Атлетико" хочет запретить Гризманну играть за "Барселону"
Президент Ла Лиги Хавьер Тебас сообщил, что мадридский "Атлетико" попросил лигу не регистрировать трансфер французского нападающего Антуана Гризманна в "Барселону".

"Атлетико" написал нам письмо, в котором поставил под сомнение законность регистрации трансфера Гризманна", - приводит слова Тебаса Sky Sports по ссылкой на радиостанцию Onda Cero. 

Напомним, что "Барселона" выкупила 28-летнего Гризманна за 120 миллионов евро, которые составляют сумму отступных в его контракте. При этом "Атлетико" требует от каталонцев еще 80 миллионов. Руководство мадридского клуба утверждает, что каталонцы договорились с игроком в тот момент, когда отступные в его контракте составляли 200 миллионов евро.

Не пропустите: Гризманн высказался о своем дебюте за "Барселону". | http://soccernews.ru
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