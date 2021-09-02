"Атлетико" хотел подписать лидера "Аталанты"

Фото: инстаграм Госенса/Автор неизвестен

Мадридский "Атлетико" в конце трансферного окна хотел подписать лидера "Аталанты".

Как сообщает Джанлука Ди Марцио, "матрасники" пытались осуществить переход Робина Госенса в последние дни трансферного окна, чтобы укрепить левый фланг обороны.

По информации источника, "Аталанта" отклонила предложение, так как они не могли найти замену за такое короткое время.

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