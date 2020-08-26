"Атлетико" и "Арсенал" могут совершить громкий обмен футболистами
Мадридский "Атлетико" по-прежнему интересуется французским нападающим лондонского "Арсенала" Александром Ляказеттом, сообщает Marca.
По сведениям издания, испанский клуб не готов платить за футболиста большую сумму, поэтому предложит "канонирам" обмен игроками. "Матрасники" готовы отпустить полузащитников Тома Лемара, Витоло или нападающего Анхеля Корреа.
"Арсенал" заинтересован в ганском хавбеке "Атлетико" Томасе Партее, но испанцы не собираются с ним расставаться.
В минувшем сезоне 29-летний Ляказетт провел за "Арсенал" 39 матчей во всех турнирах, забил 12 голов и отдал семь результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.
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