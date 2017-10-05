"Атлетико" и "Арсенал" поборются за хавбека "Трабзонспора"

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"Атлетико" и "Арсенал" поборются за хавбека "Трабзонспора"

Полузащитник "Трабзонспора" Абдюлькадир Омюр может продолжить карьеру в европейском топ-клубе, сообщает El Mundo Deportivo.

По сведениям издания, в услугах 18-летнего турка заинтересованы мадридский "Атлетико" и лондонский "Арсенал".

В этом сезоне Омюр сыграл за "Трабзонспор" 5 матчей и сделал 2 результативных передачи.

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