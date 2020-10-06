"Атлетико" и "Арсенал" совершили громкий обмен игроками



Ганский полузащитник мадридского "Атлетико" Томас Партей перешел в лондонский "Арсенал", сообщает официальный сайт английского клуба.

"Канониры" выплатили за футболиста полную сумму отступных в размере 50 миллионов евро. Хавбек подписал с "Арсеналом" пятилетний контракт. В обратном направлении отправился уругвайский полузащитник Лукас Торрейра. "Матрасники" арендовали игрока до лета 2021 года.

27-летний Партей выступал за "Атлетико" с 2013 года, провел за клуб 188 матчей во всех турнирах, забил 18 голов и отдал 12 результативных передач.

24-летний Торрейра играет за "Арсенал" с 2018 года, провел за клуб 89 матчей, забил четыре мяча и отдал шесть голевых передач.

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