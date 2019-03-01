"Атлетико" и "Арсенал" включились в борьбу за трансферную цель "Реала"

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"Атлетико" и "Арсенал" включились в борьбу за трансферную цель "Реала"

"Атлетико" и "Арсенал" включились в борьбу за защитника "Аякса" Николаса Тальяфико, сообщает ESPN.

По сведениям издания, "матрасники" и "канониры" следят за прогрессом 26-летнего аргентинца и готовы попытаться купить его в летнее трансферное окно.

Ранее стало известно, что на левого фулбека претендует мадридский "Реал", который ищет замену для Марсело.

В текущем сезоне Тальяфико сыграл за "Аякс" 30 матчей во всех турнирах, забил 5 голов и сделал 5 ассистов. Его контракт с клубом рассчитан до 2022 года. Стоимость игрока оценивается в 20 миллионов евро.

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