"Атлетико" и "Барселона" интересуются перспективным аргентинцем

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"Атлетико" и "Барселона" интересуются перспективным аргентинцем

Мадридский "Атлетико" и каталонская "Барселона" проявляют интерес к нападающему "Расинга Авельянеды" Лаутаро Мартинесу, сообщает аргентинская пресса.

Сумма отступных в контракте 19-летнего футболиста составляет девять миллионов евро. 

"Атлетико" готов выкупить Мартинеса и оставить его на правах аренды в "Расинге" до лета 2018 года, "Барселона" пока конкретных предложений не делала.

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