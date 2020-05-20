"Атлетико" и "Барселона" могут переманить капитана "Милана"

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"Атлетико" и "Барселона" могут переманить капитана "Милана"

"Милан" не может договориться о продлении контракта с защитником и капитаном команды Алессио Романьоли, сообщает Tuttosport.

По сведениям издания, в настоящее время переговоры приостановлены, так как стороны не могут согласовать условия соглашения. Напомним, что интерес к итальянцу проявляют "Атлетико" и "Барселона". Таким образом, он может покинуть клуб летом.

В нынешнем сезоне 25-летний Романьоли провел за "Милан" 29 матчей во всех турнирах и не отметился результативными действиями. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.

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