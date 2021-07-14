"Атлетико" и "Барселона" приблизились к суперобмену

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"Атлетико" и "Барселона" приблизились к суперобмену

Фото: инстаграм Антуана Гризманна/Автор неизвестен

Мадридский "Атлетико" и "Барселона" приблизились к обмену полузащитника Сауля Ньигеса на нападающего Антуана Гризманна, сообщает Mundo Deportivo.

По сведениям источника, оба футболиста согласны на подобный обмен, поэтому клубы смотрят с оптимизмом на осуществление сделки. Впрочем, проблемой может оказаться тот факт, что "Барселона" хочет получить дополнительно определенную сумму или еще одного игрока.

В прошлом сезоне 30-летний Гризманн провел за "Барселону" 51 матч во всех турнирах, забил 20 голов и отдал 13 результативных передач. На счет 26-летнего Сауля два забитых мяча и один голевой пас в 41 поединке.

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