"Атлетико" и "Боруссия" поборются за Азара

Вингер менхенгладбахской "Боруссии" Торган Азар близок к уходу из клуба.

Как сообщает Goal.com, борьбу за 26-летнего бельгийца ведут "Атлетико" и дортмундская "Боруссия". Соглашение игрока с клубом истекает в 2020 году. Трансферная стоимость футболиста оценивается в 45 миллионов евро.

В этом сезоне на счету Азара 12 голов и 11 ассистов в 28 матчах.

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