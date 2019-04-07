"Атлетико" и "Боруссия" поборются за Азара
Вингер менхенгладбахской "Боруссии" Торган Азар близок к уходу из клуба.
Как сообщает Goal.com, борьбу за 26-летнего бельгийца ведут "Атлетико" и дортмундская "Боруссия". Соглашение игрока с клубом истекает в 2020 году. Трансферная стоимость футболиста оценивается в 45 миллионов евро.
В этом сезоне на счету Азара 12 голов и 11 ассистов в 28 матчах.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|28
|64
|2
|Боруссия Дортмунд
|28
|63
|3
|РБ Лейпциг
|28
|55
|4
|Айнтрахт Франкфурт
|28
|52
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|27
|47
|6
|Вольфсбург
|28
|45
|7
|Вердер Бремен
|27
|42
|8
|Байер Леверкузен
|28
|42
|9
|Хоффенхайм
|27
|41
|10
|Фортуна Дюссельдорф
|28
|37
|11
|Герта
|28
|35
|12
|Майнц 05
|28
|33
|13
|Фрайбург
|28
|32
|14
|Шальке
|28
|26
|15
|Аугсбург
|27
|25
|16
|Штутгарт
|28
|21
|17
|ФК Нюрнберг
|28
|17
|18
|Ганновер 96
|28
|14