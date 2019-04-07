"Атлетико" и "Боруссия" поборются за Азара

Теги атлетико мадридборуссия дортмундборуссия менхенгладбахторган азартрансферы

"Атлетико" и "Боруссия" поборются за Азара

Вингер менхенгладбахской "Боруссии" Торган Азар близок к уходу из клуба.

Как сообщает Goal.com, борьбу за 26-летнего бельгийца ведут "Атлетико" и дортмундская "Боруссия". Соглашение игрока с клубом истекает в 2020 году. Трансферная стоимость футболиста оценивается в 45 миллионов евро.

В этом сезоне на счету Азара 12 голов и 11 ассистов в 28 матчах.

Читайте также: "Атлетико" и "Интер" поборются за лидера "Байера". | http://soccernews.ru

��������...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 18/19?
Все опросы
Загрузка...

главное

"Манчестер Юнайтед" определился с заменой для Де Хеа

"Манчестер Юнайтед" определился с заменой для Де Хеа

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Бавария Мюнхен Бавария Мюнхен 28 64
2 Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд 28 63
3 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 28 55
4 Айнтрахт Франкфурт Айнтрахт Франкфурт 28 52
5 Боруссия Менхенгладбах Боруссия Менхенгладбах 27 47
6 Вольфсбург Вольфсбург 28 45
7 Вердер Бремен Вердер Бремен 27 42
8 Байер Леверкузен Байер Леверкузен 28 42
9 Хоффенхайм Хоффенхайм 27 41
10 Фортуна Дюссельдорф Фортуна Дюссельдорф 28 37
11 Герта Герта 28 35
12 Майнц 05 Майнц 05 28 33
13 Фрайбург Фрайбург 28 32
14 Шальке Шальке 28 26
15 Аугсбург Аугсбург 27 25
16 Штутгарт Штутгарт 28 21
17 ФК Нюрнберг ФК Нюрнберг 28 17
18 Ганновер 96 Ганновер 96 28 14
Полная таблица

топ-5 тегов