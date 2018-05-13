"Атлетико" и "Боруссия" поспорят за нападающего "Сампдории"

Форвард "Сампдории" Дуван Сапата летом может покинуть клуб.

Как сообщает Football Italia, в услугах игрока заинтересованы "Атлетико" и дортмундская "Боруссия". Ориентировочная сумма трансфера составляет 30 миллионов евро.

В этом сезоне Сапата провел 31 игру, отметился 11 голами и 5 ассистами.

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