"Атлетико" и "Челси" согласовали трансфер Косты

Мадридский "Атлетико" и лондонский "Челси" согласовали трансфер форварда "аристократов" Диего Косты, информирует FootMercato.

По сведениям источника, за своего бывшего нападающего "матрасники" заплатят 43 миллиона евро. В будущем за счет всевозможных бонусов эта сумма может быть увеличена еще на 11 миллионов.

Однако из-за трансферного бана "Атлетико" пока не определился с ближайшим будущим Косты - будет ли он до нового года просто тренироваться с командой или же на четыре месяца отправится в аренду в "Эвертон", "Монако" или "Марсель".

Напомним, "Челси" согласовал условия трансфера своего очередного новичка. | soccernews.ru