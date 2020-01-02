"Атлетико" и ещё три клуба поспорят за вингера "Милана"

Теги милансамуэль кастильехоатлетико мадридэспаньолвильярреалмалагатрансферы

"Атлетико" и ещё три клуба поспорят за вингера "Милана"

Вингер "Милана" Самуэль Кастильехо может в скором времени вернуться в Испанию, сообщает Sport.es.

По информации ресурса, в аренде 24-летнего футболиста заинтересованы сразу четыре клуба - "Атлетико", "Эспаньол", "Малага" и "Вильярреал".

Примечательно, что за "анчоусов" и "жёлтую субмарину" испанец ранее уже играл.

Кастильехо выступает за "Милан" с лета 2018 года, провёл 48 матчей, забил 4 гола и сделал 4 ассиста. Его рыночная стоимость - 14 миллионов евро.

Не пропустите: "Атлетико" нашел альтернативу Кавани. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Ибрагимович официально стал игроком "Милана"

Ибрагимович официально стал игроком "Милана"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона Барселона 18 39
2 Реал Мадрид Реал Мадрид 18 37
3 Севилья Севилья 18 34
4 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 18 32
5 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 18 31
6 Хетафе Хетафе 18 30
7 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 18 28
8 Валенсия Валенсия 18 28
9 Леванте Леванте 18 26
10 Вильярреал Вильярреал 18 25
11 Гранада Гранада 18 24
12 Осасуна Осасуна 18 23
13 Бетис Бетис 18 23
14 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 18 20
15 Алавес Алавес 18 19
16 Эйбар Эйбар 18 19
17 Мальорка Мальорка 18 15
18 Сельта Виго Сельта Виго 18 14
19 Леганес Леганес 18 13
20 Эспаньол Эспаньол 18 10
Полная таблица

топ-5 тегов