"Атлетико" и ещё три клуба поспорят за вингера "Милана"

Вингер "Милана" Самуэль Кастильехо может в скором времени вернуться в Испанию, сообщает Sport.es.

По информации ресурса, в аренде 24-летнего футболиста заинтересованы сразу четыре клуба - "Атлетико", "Эспаньол", "Малага" и "Вильярреал".

Примечательно, что за "анчоусов" и "жёлтую субмарину" испанец ранее уже играл.

Кастильехо выступает за "Милан" с лета 2018 года, провёл 48 матчей, забил 4 гола и сделал 4 ассиста. Его рыночная стоимость - 14 миллионов евро.

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