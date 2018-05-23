"Атлетико" и "Интер" интересуются бывшим форвардом "Зенита"

Мадридский "Атлетико" и миланский "Интер" интересуются бывшим форвардом питерского "Зенита" Хосе Саломоном Рондоном, ныне выступающим за "Вест Бромвич".

Так, по сведениям Sky Sports, и "матрасники", и "нерадзурри" рассматривают вариант с приобретением 28-летнего нападающего уже этим летом. Трансфер венесуэльца оценивается в 18 миллионов евро, которые прописаны в качестве суммы отступных в его контракте с "дроздами".

В нынешнем сезоне Рондон забил 10 мячей и сделал 4 результативные передачи в 40 матчах за "Вест Бромвич".

Напомним, "Атлетико" предложил новое соглашение Облаку. | soccernews.ru