"Атлетико" и "Интер" не могут договориться по трансферу Врсалько

"Атлетико" и "Интер" не могут договориться по трансферу защитника Симе Врсалько, сообщает Football Italia.

"Нерадзурри" хотят арендовать хорватского фулбека на один сезон с правом или обязательством выкупа.

"Матрасники", в свою очередь, рассчитывают провернуть полноценный переход Врсалько уже текущим летом. Кроме того, мадридский клуб поднял цену на футболиста до 30 миллионов евро на фоне его успешного выступления на ЧМ-2018.

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