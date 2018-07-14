"Атлетико" и "Интер" не могут договориться по трансферу Врсалько
"Атлетико" и "Интер" не могут договориться по трансферу защитника Симе Врсалько, сообщает Football Italia.
"Нерадзурри" хотят арендовать хорватского фулбека на один сезон с правом или обязательством выкупа.
"Матрасники", в свою очередь, рассчитывают провернуть полноценный переход Врсалько уже текущим летом. Кроме того, мадридский клуб поднял цену на футболиста до 30 миллионов евро на фоне его успешного выступления на ЧМ-2018.
Не пропустите: Экс-вратарь "Реала" перешел в "Атлетико". | http://soccernews.ru
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|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|38
|93
|2
|Атлетико Мадрид
|38
|79
|3
|Реал Мадрид
|38
|76
|4
|Валенсия
|38
|73
|5
|Вильярреал
|38
|61
|6
|Бетис
|38
|60
|7
|Севилья
|38
|58
|8
|Хетафе
|38
|55
|9
|Эйбар
|38
|51
|10
|Жирона
|38
|51
|11
|Реал Сосьедад
|38
|49
|12
|Сельта Виго
|38
|49
|13
|Эспаньол
|38
|49
|14
|Алавес
|38
|47
|15
|Леванте
|38
|46
|16
|Атлетик Бильбао
|38
|43
|17
|Леганес
|38
|43
|18
|Депортиво Ла-Корунья
|38
|29
|19
|Лас Пальмас
|38
|22
|20
|Малага
|38
|20