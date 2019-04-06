"Атлетико" и "Интер" поборются за лидера "Байера"
Вингер леверкузенского "Байера" Леон Бэйли летом может перебраться в европейский топ-клуб, сообщает Kicker.
По сведениям издания, на 21-летнего футболиста претендуют мадридский "Атлетико" и миланский "Интер".
Отмечается, что "нерадзурри" видят в ямайце замену для Ивана Перишича, который может сменить команду.
В текущем сезоне Бэйли сыграл за "Байер" 36 матчей, забил 5 голов и сделал 5 ассистов. Его контракт с "фармацевтами" рассчитан до 2023 года. Стоимость игрока оценивается в 35 миллионов евро.
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|Команда
|М
|О
|1
|Боруссия Дортмунд
|27
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|2
|Бавария Мюнхен
|27
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|3
|РБ Лейпциг
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|52
|4
|Айнтрахт Франкфурт
|27
|49
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|27
|47
|6
|Вердер Бремен
|27
|42
|7
|Байер Леверкузен
|27
|42
|8
|Вольфсбург
|27
|42
|9
|Хоффенхайм
|27
|41
|10
|Герта
|27
|35
|11
|Фортуна Дюссельдорф
|27
|34
|12
|Майнц 05
|28
|33
|13
|Фрайбург
|28
|32
|14
|Шальке
|27
|26
|15
|Аугсбург
|27
|25
|16
|Штутгарт
|27
|20
|17
|ФК Нюрнберг
|27
|16
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|Ганновер 96
|27
|14