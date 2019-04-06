"Атлетико" и "Интер" поборются за лидера "Байера"

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"Атлетико" и "Интер" поборются за лидера "Байера"

Вингер леверкузенского "Байера" Леон Бэйли летом может перебраться в европейский топ-клуб, сообщает Kicker.

По сведениям издания, на 21-летнего футболиста претендуют мадридский "Атлетико" и миланский "Интер".

Отмечается, что "нерадзурри" видят в ямайце замену для Ивана Перишича, который может сменить команду.

В текущем сезоне Бэйли сыграл за "Байер" 36 матчей, забил 5 голов и сделал 5 ассистов. Его контракт с "фармацевтами" рассчитан до 2023 года. Стоимость игрока оценивается в 35 миллионов евро.

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