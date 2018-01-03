"Атлетико" и "Льейда" встретятся в первом матче 1/8 финала Кубка Испании

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"Атлетико" и "Льейда" встретятся в первом матче 1/8 финала Кубка Испании

"Льейда" – "Атлетико"

Стадион: Камп д'Эспортс

Начало матча: 21:00

Арбитр: Бургос Бенгоэчеа

"Атлетико" в 1/8 финала Кубка Испании встретится с представителем третьего испанского дивизиона "Льейдой". Структура испанского Кубка такова, что команды из низших дивизионов очень редко добиваются успехов в этом соревновании. Очень сложно победить более сильную команду в противостоянии из двух матчей, поэтому сенсационных результатов не так много, а на поздних стадиях играют  основном клубы из Примеры. В 1/8 финала еще есть несколько коллективов из низшего дивизиона, однако у них очень мало шансов повторить подвиг и выйти дальше.

Проход в 1/8 финала каталонской "Льейды" иначе как подвигом и не назовешь.  Команда проиграла первый матч на своем поле "Реал Сосьедаду", затем горела в Сан-Себастьяне 2:0, однако затем случилось чудо: команда третьего дивизиона за 32 минуты забила три мяча, одержав историческую для себя победу. При этом стоит сказать, что в Сегунде B "Льейда" занимает только 12 место и о выходе в следующий дивизион не помышляет. Эта команда создана в 2011 году на базе расформированного клуба "Унио Эспортива Льейда", который имеет в своем активе два сезона в высшей лиге, однако там он больше года не проводил. Других успехов у каталонцев не было.

Новый соперник "Льейды" – "Атлетико". Команда мирового уровня, которая вряд ли будет играть основой, но и дубль должен справиться с каталонцами. В целом же "матрасники" в текущем сезоне не впечатляют. В чемпионате они только один раз забили больше двух мячей (в ворота "Леванте"), да и два гола были редкостью (4 раза).  Это не мешает им занимать второе место, но запаса прочности не видно. Достаточно команд, которые могут отобрать у мадридцев очки, что и доказал в прошлом туре "Эспаньол", победивший 1:0. Также "Атлетико" неудачно выступил в Лиге чемпионов, заняв третье место в группе с "Ромой", "Челси" и "Карабахом". Роковыми стали две сенсационные ничью с азербайджанцами, объяснить которые очень трудно.

Интересные факты противостояния:

"Льейда" никогда прежде не проходила дальше 1/16 финала Кубка Испании

"Атлетико" выигрывал Кубок десять раз, еще девять финалов были проиграны. Последняя победа датирована 2014 годом.

Команды встречались между собой четыре раза: три победы у "Атлетико", одна ничья.

Ориентировочные составы:

"Льейда": Ривас, Нуньес, Сатрестегуль, Андрлу, Пумар, Лопес, Молина, Валленте, Эртас, Феликс, Нлегра.

"Атлетико": Облак, Врсалько, Савич, Годин, Луис, Сауль, Томас Габи, Коке, Торрес, Гризманн.

Прогноз на матч:

"Атлетико" – явный фаворит матча, команда третьего дивизиона не должна доставить проблем одному из сильнейших клубов страны. Вполне вероятен разгромный счёт, хотя мадридцы испытывают некоторые проблемы в атаке.

Букмекеры предлагают на победу "Атлетико" коэффициент 1.20, на ничью - 6.70, на "Льейду" - 23.00.

Вячеслав Горбачев

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3 Валенсия 16 34
4 Реал Мадрид 15 31
5 Севилья 16 29
6 Вильярреал 16 24
7 Жирона 16 23
8 Эйбар 16 21
9 Хетафе 16 20
10 Реал Сосьедад 16 20
11 Леганес 15 20
12 Сельта Виго 16 18
13 Атлетик Бильбао 16 18
14 Бетис 15 18
15 Леванте 16 17
16 Эспаньол 16 17
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