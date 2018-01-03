"Атлетико" и "Льейда" встретятся в первом матче 1/8 финала Кубка Испании

"Льейда" – "Атлетико"

Стадион: Камп д'Эспортс

Начало матча: 21:00

Арбитр: Бургос Бенгоэчеа

"Атлетико" в 1/8 финала Кубка Испании встретится с представителем третьего испанского дивизиона "Льейдой". Структура испанского Кубка такова, что команды из низших дивизионов очень редко добиваются успехов в этом соревновании. Очень сложно победить более сильную команду в противостоянии из двух матчей, поэтому сенсационных результатов не так много, а на поздних стадиях играют основном клубы из Примеры. В 1/8 финала еще есть несколько коллективов из низшего дивизиона, однако у них очень мало шансов повторить подвиг и выйти дальше.

Проход в 1/8 финала каталонской "Льейды" иначе как подвигом и не назовешь. Команда проиграла первый матч на своем поле "Реал Сосьедаду", затем горела в Сан-Себастьяне 2:0, однако затем случилось чудо: команда третьего дивизиона за 32 минуты забила три мяча, одержав историческую для себя победу. При этом стоит сказать, что в Сегунде B "Льейда" занимает только 12 место и о выходе в следующий дивизион не помышляет. Эта команда создана в 2011 году на базе расформированного клуба "Унио Эспортива Льейда", который имеет в своем активе два сезона в высшей лиге, однако там он больше года не проводил. Других успехов у каталонцев не было.

Новый соперник "Льейды" – "Атлетико". Команда мирового уровня, которая вряд ли будет играть основой, но и дубль должен справиться с каталонцами. В целом же "матрасники" в текущем сезоне не впечатляют. В чемпионате они только один раз забили больше двух мячей (в ворота "Леванте"), да и два гола были редкостью (4 раза). Это не мешает им занимать второе место, но запаса прочности не видно. Достаточно команд, которые могут отобрать у мадридцев очки, что и доказал в прошлом туре "Эспаньол", победивший 1:0. Также "Атлетико" неудачно выступил в Лиге чемпионов, заняв третье место в группе с "Ромой", "Челси" и "Карабахом". Роковыми стали две сенсационные ничью с азербайджанцами, объяснить которые очень трудно.

Интересные факты противостояния:

"Льейда" никогда прежде не проходила дальше 1/16 финала Кубка Испании

"Атлетико" выигрывал Кубок десять раз, еще девять финалов были проиграны. Последняя победа датирована 2014 годом.

Команды встречались между собой четыре раза: три победы у "Атлетико", одна ничья.

Ориентировочные составы:

"Льейда": Ривас, Нуньес, Сатрестегуль, Андрлу, Пумар, Лопес, Молина, Валленте, Эртас, Феликс, Нлегра.

"Атлетико": Облак, Врсалько, Савич, Годин, Луис, Сауль, Томас Габи, Коке, Торрес, Гризманн.

Прогноз на матч:

"Атлетико" – явный фаворит матча, команда третьего дивизиона не должна доставить проблем одному из сильнейших клубов страны. Вполне вероятен разгромный счёт, хотя мадридцы испытывают некоторые проблемы в атаке.

Букмекеры предлагают на победу "Атлетико" коэффициент 1.20, на ничью - 6.70, на "Льейду" - 23.00.

Вячеслав Горбачев

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