"Атлетико" и "Лион" побеждают в Лиге Европы

Завершились два ответных матча 1/16 финала Лиги Европы. "Атлетико" и "Лион", как и в первых матчах, добились побед над "Копенгагеном" и "Вильярреалом".

"Атлетико" Испания – "Копенгаген" Дания - 1:0 (1:0) - первый матч - 4:1

Гол: Гамейро, 7 - 1:0

"Атлетико": Облак, Хименес, Гонсалес, Хуанфран, Годин, Коке (Сауль, 46), Габи, Витоло, Корреа (Гайтан, 60), Торрес, Гамейро (Парти, 68).

"Копенгаген": Андерсен, Вавро, Бенгтссон, Анкерсен, Люфтнер, Томсен, Грегуш, Квист (Сков, 46), Фишер (Фальк, 46), Сотериу (Винд, 80), Павлович.

"Вильярреал" Испания – "Лион" Франция - 0:1 (0:0) - первый матч - 1:3

Гол: Траоре, 85 - 0:1

"Вильярреал": Асенхо, Альваро Гонсалес, Коста, Марио Гаспар, Бонера, Родри Эрнандес, Хави Фуэго (Раба, 74), Форнальс (Кастильехо, 46), Тригерос (Черышев, 56), Унал, Бакка.

"Лион": Антони Лопеш, Марсело, Менди, Рафаэл, Морель, Траоре, Тузар, Фекир (Маолида, 87), Ндомбеле (Ауар, 77), Депай, Диас (Ферри, 82).

Удаление: Коста (79).

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