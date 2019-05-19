"Атлетико" и "Манчестер Сити" могут обменяться игроками

Теги манчестер ситиатлетико мадридродригабриэл жезустрансферы

"Атлетико" и "Манчестер Сити" могут обменяться игроками

"Атлетико" хочет воспользоваться интересом "Манчестер Сити" к хавбеку Родри Эрнандесу.

Как сообщает Daily Mail, "горожане" готовы выложить за игрока 70 миллионов евро, однако "матрасники" желают, чтобы в сделку был включен Габриэл Жезус, в котором видят замену Антуану Гризманну.

В этом сезоне Родри провел 47 матчей, в которых отметился тремя голами и одним ассистом.

На счету Жезуса 21 забитый мяч и 7 результативных передач в 47 играх.

Читайте также: "Атлетико" хочет купить игрока "Реала" Льоренте. | http://soccernews.ru
��������...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 18/19?
Все опросы
Загрузка...

главное

"Эйбар" - "Барселона": видеотрансляция заключительного матча Примеры сезона 2018/19

"Эйбар" - "Барселона": видеотрансляция заключительного матча Примеры сезона 2018/19

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити Манчестер Сити 38 98
2 Ливерпуль Ливерпуль 38 97
3 Челси Челси 38 72
4 Тоттенхэм Тоттенхэм 38 71
5 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 38 70
6 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 38 66
7 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 38 57
8 Эвертон Эвертон 38 54
9 Лестер Сити Лестер Сити 38 52
10 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 38 52
11 Уотфорд Уотфорд 38 50
12 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 38 49
13 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 38 45
14 Борнмут Борнмут 38 45
15 Бернли Бернли 38 40
16 Саутгемптон Саутгемптон 38 39
17 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 38 36
18 Кардифф Сити Кардифф Сити 38 34
19 Фулхэм Фулхэм 38 26
20 Хаддерсфилд Таун Хаддерсфилд Таун 38 16
Полная таблица

топ-5 тегов