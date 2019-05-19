"Атлетико" и "Манчестер Сити" могут обменяться игроками

"Атлетико" хочет воспользоваться интересом "Манчестер Сити" к хавбеку Родри Эрнандесу.

Как сообщает Daily Mail, "горожане" готовы выложить за игрока 70 миллионов евро, однако "матрасники" желают, чтобы в сделку был включен Габриэл Жезус, в котором видят замену Антуану Гризманну.

В этом сезоне Родри провел 47 матчей, в которых отметился тремя голами и одним ассистом.

На счету Жезуса 21 забитый мяч и 7 результативных передач в 47 играх.

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