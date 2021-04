"Атлетико" и "Манчестер Сити" тоже приняли решение выйти из Суперлиги

Фото: Твиттер @Atleti

Количество команд-участниц европейской Суперлиги может резко сократится. Несколько клубов изъявили желание покинуть проект.

"Манчестер Сити" в ближайшее время поддержит "Челси" и выйдет из числа участников турнира, сообщает The Telegraph. Если "горожане" примут такое решение, то, Суперлигу может ждать провал.

В Испании тоже задумались о рисках, связанных с конфликтом с УЕФА и ФИФА.

По данным журналиста Бен Джейкобс, в "Атлетико" обозначили желание отказаться от участия в Суперлиге.

It's not just the English teams rapidly pulling out... senior sources at Atletico Madrid tell me they are OUT, too.