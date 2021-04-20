"Атлетико" и "Манчестер Сити" тоже приняли решение выйти из Суперлиги

1 Теги атлетико мадридманчестер ситисуперлига (европейская)

"Атлетико" и "Манчестер Сити" тоже приняли решение выйти из СуперлигиФото: Твиттер @Atleti 
Количество команд-участниц европейской Суперлиги может резко сократится. Несколько клубов изъявили желание покинуть проект.

"Манчестер Сити" в ближайшее время поддержит "Челси" и выйдет из числа участников турнира, сообщает The Telegraph. Если "горожане" примут такое решение, то, Суперлигу может ждать провал.

В Испании тоже задумались о рисках, связанных с конфликтом с УЕФА и ФИФА.

По данным журналиста Бен Джейкобс, в "Атлетико" обозначили желание отказаться от участия в Суперлиге.

Если это произойдет, то из 12 изначальных участников турнира останется лишь 9.

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