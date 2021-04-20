"Атлетико" и "Манчестер Сити" тоже приняли решение выйти из Суперлиги
Фото: Твиттер @Atleti
Количество команд-участниц европейской Суперлиги может резко сократится. Несколько клубов изъявили желание покинуть проект.
"Манчестер Сити" в ближайшее время поддержит "Челси" и выйдет из числа участников турнира, сообщает The Telegraph. Если "горожане" примут такое решение, то, Суперлигу может ждать провал.
В Испании тоже задумались о рисках, связанных с конфликтом с УЕФА и ФИФА.
По данным журналиста Бен Джейкобс, в "Атлетико" обозначили желание отказаться от участия в Суперлиге.
It's not just the English teams rapidly pulling out... senior sources at Atletico Madrid tell me they are OUT, too.— Ben Jacobs (@JacobsBen) April 20, 2021
Если это произойдет, то из 12 изначальных участников турнира останется лишь 9.
Читать также: "Челси" выходит из Суперлиги | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18