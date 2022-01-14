"Атлетико" и "Манчестер Юнайтед" заинтересованы в приглашении Симоне Индзаги

Фото: инстаграм "Интера"\Автор неизвестен

В главном тренере миланского "Интера" Симоне Индзаги заинтересовались некоторые зарубежные клубы, сообщает издание Corriere dello Sport.

По информации источника, мадридский "Атлетико" и "Манчестер Юнайтед" уже контактировали с представителями итальянского специалиста.

Отмечается, что при этом сам "Интер" хочет сохранить тренера в команде и готовы дать ему новый контракт до 2025 года с удвоением зарплаты. Нынешний оклад Симоне составляет 3 миллиона евро в год.

По сообщению источника, сам Индзаги совсем не против поработать вне Италии и ради этого начал изучение английского языка.

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