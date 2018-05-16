"Атлетико" и "Марсель" назвали составы на финал Лиги Европы

Мадридский "Атлетико" и "Марсель" назвали свои стартовые составы на финальный матч Лиги Европы, который будет принимать Лион.

"Атлетико": Облак, Врсалько, Хименес, Годин, Лукас, Сауль, Габи, Томас, Коке, Гризманн, Коста.

"Марсель": Манданда, Сарр, Рами, Густаво, Амави, Сансон, Ангисса, Товен, Пайет, Окампос, Жермен.

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