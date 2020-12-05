"Атлетико" и "Милан" могут совершить обмен футболистами

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"Атлетико" и "Милан" могут совершить обмен футболистами

"Атлетико" проявляет интерес к вингеру "Милана" Самуэлю Кастильехо.

По сведениям MilanLive, мадридский клуб попробует заполучить испанца в зимнее трансферное окно. Однако у "матрасников" нет денег на трансфер игрока, поэтому они предложат вариант с обменом на своего защитника Стефана Савича.

В этом сезоне 29-летний Савич провел 13 матчей, но результативными действиями не отличился. На счету 25-летнего Кастильехо два гола и один ассист в 13 играх.

Отметим, что трансферная стоимость Кастильехо оценивается в 13 миллионов евро, а Савича - в 20 миллионов.

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