"Атлетико" и "Милан" могут совершить обмен футболистами

"Атлетико" проявляет интерес к вингеру "Милана" Самуэлю Кастильехо.

По сведениям MilanLive, мадридский клуб попробует заполучить испанца в зимнее трансферное окно. Однако у "матрасников" нет денег на трансфер игрока, поэтому они предложат вариант с обменом на своего защитника Стефана Савича.

В этом сезоне 29-летний Савич провел 13 матчей, но результативными действиями не отличился. На счету 25-летнего Кастильехо два гола и один ассист в 13 играх.

Отметим, что трансферная стоимость Кастильехо оценивается в 13 миллионов евро, а Савича - в 20 миллионов.

Читайте также: "Атлетико" намерен усилиться форвардом "Наполи". | http://soccernews.ru