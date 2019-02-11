"Атлетико" и "Милан" вступают в борьбу за трансферную цель "Челси"

Ранее сообщалось, что "Челси" рассматривает вариант с подписанием вингера "Эвертона" Ришарлисона.

Как сообщает Sky Sports, "Челси" не единственный клуб желающий заполучить перспективного игрока. Конкуренцию "синим" в борьбе за Ришарлисона составят "Атлетико" и "Милан".

Отмечается, что "Эвертон" желает выручить с продажи футболиста не менее 85 миллионов евро.

В текущем сезоне 21-летний бразилец провел 28 игр, в которых забил 11 голов и отдал два ассиста.

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