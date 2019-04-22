"Атлетико" и "Наполи" нацелились на Триппьера
Защитник "Тоттенхэма" Киран Триппьер этим летом может покинуть клуб. Об этом пишет Daily Mail.
По данным изданий, в 28-летнем игроке заинтересован "Наполи" и "Атлетико".
Трансферная стоимость англичанина - 35 миллионов евро. "Тоттенхэм" готов расстаться с защитником, несмотря на то, что контракт Триппьера истекает летом 2022 года.
В нынешнем сезоне он участвовал в 33 матчах, отметившись 1 голом и 5 ассистами.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Манчестер Сити
|34
|86
|2
|Ливерпуль
|34
|85
|3
|Тоттенхэм
|34
|67
|4
|Арсенал Лондон
|33
|66
|5
|Челси
|34
|66
|6
|Манчестер Юнайтед
|34
|64
|7
|Эвертон
|35
|49
|8
|Уотфорд
|34
|49
|9
|Лестер Сити
|35
|48
|10
|Вулверхэмптон
|34
|48
|11
|Вест Хэм Юнайтед
|35
|43
|12
|Ньюкасл Юнайтед
|35
|41
|13
|Борнмут
|35
|41
|14
|Кристал Пэлас
|34
|39
|15
|Бернли
|34
|39
|16
|Саутгемптон
|34
|36
|17
|Брайтон & Хоув Альбион
|34
|34
|18
|Кардифф Сити
|34
|31
|19
|Фулхэм
|35
|23
|20
|Хаддерсфилд Таун
|35
|14