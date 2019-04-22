"Атлетико" и "Наполи" нацелились на Триппьера

Защитник "Тоттенхэма" Киран Триппьер этим летом может покинуть клуб. Об этом пишет Daily Mail.

По данным изданий, в 28-летнем игроке заинтересован "Наполи" и "Атлетико".

Трансферная стоимость англичанина - 35 миллионов евро. "Тоттенхэм" готов расстаться с защитником, несмотря на то, что контракт Триппьера истекает летом 2022 года.

В нынешнем сезоне он участвовал в 33 матчах, отметившись 1 голом и 5 ассистами.

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