"Атлетико" и "Порту" не смогли выявить победителя

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"Атлетико" и "Порту" не смогли выявить победителяФото: твиттер "Атлетико"

В рамках 1-го тура групповой стадии Лиги Чемпионов "Атлетико" сыграл вничью с "Порту".

"Атлетико" Испания - "Порту" Португалия 0:0

"Атлетико": Облак, Фелипе (Эррера, 75), Хименес, Эрмосо (Лоди, 56), Льоренте, Карраско, Коке (Корреа, 56), Кондогбиа, Лемар (де Пауль, 36), Суарес, Жоау Феликс (Гризманн, 56).

"Порту": Диогу Кошта, Пепе (Маркано, 54), Мбемба, Сануси (Венделл, 46), Отавио, Урибе (Витинья, 66), Груйич, Корона, Тареми, Тони Мартинес (Сержиу Оливейра, 66), Диас (Пепе, 84).

Удаление: Мбемба (90).

На 80-й минуте арбитр после подсказки видеоассистента отменил гол "Порту".

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