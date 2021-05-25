"Атлетико" и "ПСЖ" интересуются защитником "Лейпцига"

Фото: инстаграм Мукиеле/Автор неизвестен

Как сообщает Parisfans со ссылкой на Bild, защитник "Лейпцига" Норди Мукиеле может перейти в топ-клуб уже этим летом.

По информации источника, среди клубов, претендующих на 23-летнего француза, наиболее ярко выделяются «ПСЖ» и «Атлетико».

Контракт футболиста рассчитан до лета 2023 года. Ранее сообщалось о том, что немецкий клуб оценивает игрока в 30 миллионов евро.

В прошедшем сезоне Бундеслиги Мукиеле провел 28 матчей и забил 3 гола.

Также не пропустите: Лапорта обсудил с Куманом его будущее. | http://soccernews.ru