"Атлетико" и "ПСЖ" интересуются защитником "Лейпцига"

Теги атлетико мадридпсжрб лейпциг

"Атлетико" и "ПСЖ" интересуются защитником "Лейпцига"Фото: инстаграм Мукиеле/Автор неизвестен

Как сообщает Parisfans со ссылкой на Bild, защитник "Лейпцига" Норди Мукиеле может перейти в топ-клуб уже этим летом.

По информации источника, среди клубов, претендующих на 23-летнего француза, наиболее ярко выделяются «ПСЖ» и «Атлетико».

Контракт футболиста рассчитан до лета 2023 года. Ранее сообщалось о том, что немецкий клуб оценивает игрока в 30 миллионов евро.

В прошедшем сезоне Бундеслиги Мукиеле провел 28 матчей и забил 3 гола.

Также не пропустите: Лапорта обсудил с Куманом его будущее. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

УЕФА официально возбудил дела в отношении "Реала", "Барселоны" и "Ювентуса" по делу Суперлиги

УЕФА официально возбудил дела в отношении "Реала", "Барселоны" и "Ювентуса" по делу Суперлиги

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов