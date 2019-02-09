"Атлетико" и "Реал" назвали стартовые составы на мадридское дерби

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"Атлетико" и "Реал" назвали стартовые составы на мадридское дерби

Тренерские штабы "Атлетико" и "Реала" определились со стартовыми составами своих команд на очный матч 23-го тура Примеры.

"АТЛЕТИКО" - "РЕАЛ": ВИДЕОТРАНСЛЯЦИЯ МАДРИДСКОГО ДЕРБИ

"Атлетико": Облак, Хименес, Лукас Эрнандес, Арьяс, Годин, Партей, Сауль, Лемар, Корреа, Мората, Гризманн.

"Реал": Куртуа, Варан, Регилон, Карвахаль, Рамос, Модрич, Каземиро, Васкес, Кроос, Винисиус Жуниор, Бензема.

Напомним, что матч начнётся в 18:15 по московскому времени.

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Комментарии

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Mutaloff
Mutaloff

Как-же тупо ставить Регилона в такой важный матч!Браво,Солари!

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"Атлетико" - "Реал": видеотрансляция мадридского дерби

"Атлетико" - "Реал": видеотрансляция мадридского дерби

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2 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 22 44
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4 Севилья Севилья 22 36
5 Хетафе Хетафе 23 35
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