"Атлетико" и "Реал" назвали стартовые составы на мадридское дерби

Тренерские штабы "Атлетико" и "Реала" определились со стартовыми составами своих команд на очный матч 23-го тура Примеры.

"АТЛЕТИКО" - "РЕАЛ": ВИДЕОТРАНСЛЯЦИЯ МАДРИДСКОГО ДЕРБИ

"Атлетико": Облак, Хименес, Лукас Эрнандес, Арьяс, Годин, Партей, Сауль, Лемар, Корреа, Мората, Гризманн.

"Реал": Куртуа, Варан, Регилон, Карвахаль, Рамос, Модрич, Каземиро, Васкес, Кроос, Винисиус Жуниор, Бензема.

Напомним, что матч начнётся в 18:15 по московскому времени.

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