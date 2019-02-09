"Атлетико" и "Реал" назвали стартовые составы на мадридское дерби
Тренерские штабы "Атлетико" и "Реала" определились со стартовыми составами своих команд на очный матч 23-го тура Примеры.
"АТЛЕТИКО" - "РЕАЛ": ВИДЕОТРАНСЛЯЦИЯ МАДРИДСКОГО ДЕРБИ
"Атлетико": Облак, Хименес, Лукас Эрнандес, Арьяс, Годин, Партей, Сауль, Лемар, Корреа, Мората, Гризманн.
"Реал": Куртуа, Варан, Регилон, Карвахаль, Рамос, Модрич, Каземиро, Васкес, Кроос, Винисиус Жуниор, Бензема.
Напомним, что матч начнётся в 18:15 по московскому времени.
Не пропустите: "Атлетико" - "Реал": анонс и прогноз мадридского дерби в рамках 23 тура Ла Лиги. | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|22
|50
|2
|Атлетико Мадрид
|22
|44
|3
|Реал Мадрид
|22
|42
|4
|Севилья
|22
|36
|5
|Хетафе
|23
|35
|6
|Бетис
|22
|32
|7
|Алавес
|22
|32
|8
|Валенсия
|22
|30
|9
|Реал Сосьедад
|22
|30
|10
|Эйбар
|22
|29
|11
|Леванте
|22
|27
|12
|Атлетик Бильбао
|22
|26
|13
|Леганес
|22
|26
|14
|Реал Вальядолид
|23
|26
|15
|Эспаньол
|22
|25
|16
|Сельта Виго
|23
|24
|17
|Жирона
|22
|24
|18
|Райо Вальекано
|22
|23
|19
|Вильярреал
|23
|20
|20
|Уэска
|22
|15