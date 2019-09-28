"Атлетико" и "Реал" не выявили победителя в мадридском дерби

Мадридское дерби между "Атлетико" и "Реалом" в рамках 7-го тура Примеры завершилось вничью.

По итогам матча, "Реал" снова возглавил турнирную таблицу чемпионата, а "Атлетико" поднялся на третье место.

"Атлетико" - "Реал" 0:0

"Атлетико": Облак, Триппьер, Лоди (Лемар, 61), Савич, Хименес, Витоло (Корреа, 46), Коке, Сауль, Томас, Жоау Феликс (Льоренте, 70), Диего Коста.

"Реал": Куртуа, Рамос, Карвахаль, Варан, Начо, Каземиро, Вальверде (Модрич, 68), Бэйл, Кроос, Азар (Хамес, 77), Бензема (Йович, 88).

Предупреждения: Начо (22), Варан (69).

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