"Атлетико" и "Рома" интересуются Лингардом
Два топ-клуба Европы интересуются полузащитником "Манчестер Юнайтед" Джесси Лингардом. Об этом информирует ESPN.
По данным издания, в 27-летнем хавбеке заинтересованы "Атлетико" и "Рома". Сам футболист хочет остаться в Манчестере, но готов рассмотреть предложения.
Соглашение Лингарда с "МЮ" рассчитано до лета 2021 года. В нынешнем сезоне игрок участвовал в 20 матчах АПЛ.
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|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|25
|73
|2
|Манчестер Сити
|24
|51
|3
|Лестер Сити
|25
|49
|4
|Челси
|25
|41
|5
|Шеффилд Юнайтед
|25
|36
|6
|Манчестер Юнайтед
|25
|35
|7
|Вулверхэмптон
|25
|35
|8
|Тоттенхэм
|24
|34
|9
|Эвертон
|25
|33
|10
|Арсенал Лондон
|25
|31
|11
|Бернли
|25
|31
|12
|Ньюкасл Юнайтед
|25
|31
|13
|Саутгемптон
|25
|31
|14
|Кристал Пэлас
|25
|30
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|25
|26
|16
|Борнмут
|25
|26
|17
|Астон Вилла
|25
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|25
|24
|19
|Уотфорд
|25
|23
|20
|Норвич Сити
|25
|18