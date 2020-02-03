"Атлетико" и "Рома" интересуются Лингардом

Два топ-клуба Европы интересуются полузащитником "Манчестер Юнайтед" Джесси Лингардом. Об этом информирует ESPN.

По данным издания, в 27-летнем хавбеке заинтересованы "Атлетико" и "Рома". Сам футболист хочет остаться в Манчестере, но готов рассмотреть предложения.

Соглашение Лингарда с "МЮ" рассчитано до лета 2021 года. В нынешнем сезоне игрок участвовал в 20 матчах АПЛ.

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