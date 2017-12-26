"Атлетико" и "Севилья" интересуются защитником "Барселоны"

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"Атлетико" и "Севилья" интересуются защитником "Барселоны"Мадридский "Атлетико" и "Севилья" интересуются защитником каталонской "Барселоны" Алейшем Видалем, информирует ABC Sevilla.

По сведениям источника, оба клуба могут сделать предложения по 28-летнему беку "сине-гранатовых" уже в зимнее трансферное окно. При этом видеть Видаля в своей команде желает лично главный тренер "Атлетико" Диего Симеоне.

Напомним, президент "Атлетико" доволен зимним усилением команды. | soccernews.ru

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