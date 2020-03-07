"Атлетико" и "Севилья" расписали боевую ничью

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"Атлетико" и "Севилья" расписали боевую ничью

В рамках 27-го тура испанской Примеры "Атлетико" сыграл вничью с "Севильей".

Турнирное положение команд осталось неизменным. "Севилья" по-прежнему занимает третье место, а "Атлетико" - пятое.

"Атлетико" - "Севилья" 2:2

Голы: де Йонг, 19 - 0:1, Мората (пен), 32 - 1:1, Жоау Феликс, 36 - 2:1, Окампос (пен), 43 - 2:2

"Атлетико": Облак, Эрмосо (Феррейра Карраско, 54), Фелипе, Савич, Триппьер, Сауль, Льоренте, Жоау Феликс (Витоло, 80), Коке, Корреа, Мората (Диего Коста, 68).

"Севилья": Вацлик, Диего Карлос, Кунде, Регилон, Навас, Банега, Гудель, Сусо (Эн-Несири, 63), Жордан (Серджи Гомес, 74), Окампос (Васкес, 81), де Йонг.

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3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 35
4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 31
7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
9 Вильярреал Вильярреал 20 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
13 Осасуна Осасуна 20 25
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
16 Эйбар Эйбар 20 22
17 Мальорка Мальорка 20 18
18 Сельта Виго Сельта Виго 20 16
19 Леганес Леганес 20 14
20 Эспаньол Эспаньол 20 14
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