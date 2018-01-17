"Атлетико" и "Севилья" сразятся в 1/4 финала Кубка Испании
"Атлетико" – "Севилья"
Стадион: "Ванда Метрополитано" (Мадрид)
Начало матча: 21:00
Арбитр: Хайме Латре (Испания)
Мадридский "Атлетико" в 1/4 финала Кубка Испании примет на домашней арене команду из Севильи с одноименным названием. Оба клуба без каких-либо сложностей пробились в текущую стадию турнира, и настоящее испытание ждет их именно в очном противостоянии. "Матрасники" считаются безоговорочными фаворитами встречи, и текущая форма команд это только подтверждает.
Всего 8 команд осталось на данной стадии турнира, среди которых есть еще "Барселона", "Реал" и "Валенсия". Причем между собой они не играют, так что полуфиналы Кубка Испании обещают быть очень жаркими.
"Атлетико" в предыдущих раундах расправился с "Эльче" и "Льейда Эспортиу" – 11:2 по итогам 4-х встреч. Причем Симеоне не всегда прибегал к ротации состава – Лига Чемпионов уже позади, так что упускать возможность выиграть трофей Диего не может себе позволить. В чемпионате "матрасники" закрепились на второй строчке турнирной таблицы, отставая от "Барселоны" на 9 очков. Мадридцы очень мало пропускают в текущем сезоне, к примеру, в 7 последних матчах команды во всех турнирах в воротах "Атлетико" побывал всего 1 гол.
"Севилья" добыла место в четвертьфинале обыграв "Картахену" и "Кадис" с общим счетом 11:1. Однако в Примере серия без побед подопечных Монтеллы насчитывает уже 5 встреч, 4 из которых были проиграны. Новоиспеченному тренеру клуба будет очень сложно попасть с севильцами в первую четверку, и, скорее всего придется бороться лишь за место в Лиге Европы. Команда уже приезжала на "Ванда Метрополитано" в нынешнем сезоне: матч первого круга чемпионата Испании завершился победой хозяев со счетом 2:0.
Интересные факты противостояния "Атлетико" и "Севильи":
Севильцы отличались как минимум дважды в 15 из 17 последних игр Кубка Испании.
"Атлетико" не проигрывал "Севилье" в 15 из 16 последних матчей во всех турнирах.
"Матрасники" забивали как минимум 3 гола в 3 предыдущих поединках Кубка Испании.
Ориентировочные составы на игру:
Атлетико: Облак, Врсалько, Хименес, Годин, Эрнандес, Парти, Габи, Фернандес, Коке, Гризманн, Коста.
Севилья: Рико, Меркадо, Кьер, Лангле, Кароль, Гайс, Писарро, Навас, Банега, Нолито, Бен-Йеддер.
Прогноз на матч "Атлетико" – "Севилья":
"Севилья" сможет дать бой "индейцам" лишь при условии, что Монтелла приведет в порядок свою команду. Итальянский тренер стартовал с двух подряд поражений, да и соперник для исправления ситуации у него не самый подходящий. Скорее всего, "Севилья" будет играть исключительно на результат, держа в уме второй матч.
Победа "Атлетико" оценивается букмекерами коэффициентом 1,46, ничья – 4,60, победа "Севильи" – 8,40.
Евгений Пешко | http://soccernews.ru
Не пропустите: Итоги 19 тура Ла Лиги в цифрах и фактах
опрос
главное
-
Месси - лучший игрок первого круга Ла Лиги по версии Marca
-
Символическая сборная первой половины сезона Ла Лиги
-
Роналду: "В "Реале" меня каждый день кормят завтраками"
-
За первой победой в новом году: "Челси" сразится с "Норвичем" в переигровке Кубка Англии
-
Каталонское дерби в Кубке Испании: "Эспаньол" принимает "Барселону"
Лента новостей
-
"Кардифф" арендует Груйича у "Ливерпуля"
-
ЦСКА интересуется бразильцем Додо
-
"Ростов" продлит контракт с Калачевым
-
Виктория Боня - новая подруга Маруана Феллаини
-
Маскерано уйдет из "Барселоны" в конце января
-
Рафинья может перейти в "Интер" за 35 миллионов евро
-
Роналду, Бензема и Деулофеу вошли в сборную разочарований по итогам первого круга Ла Лиги по версии Marca
-
Форвард "Интера" Эдер может перейти в "Зенит" в обмен на Дриусси
-
Восемь игроков "Барселоны" вошли в символическую сборную первого круга Ла Лиги по версии Marca
-
Месси - лучший игрок первого круга Ла Лиги по версии Marca
-
Бартра может покинуть дортмундскую "Боруссию"
-
Иванов: "Урал" готов купить Месси, если его продадут за миллион рублей"
-
Хайнкес: "Рибери и Роббена нельзя недооценивать"
-
Бердыев: "Хотел видеть в "Рубине" Полоза, Ерохина и Кузяева"
-
Иванов: "Шатову надо обязательно играть"
-
Символическая сборная первой половины сезона Ла Лиги
-
"Атлетик" продлил Уильямса
-
"Интер" форсирует трансфер Рамиреса
-
Конте прокомментировал возможный уход Батшуайи
-
Цакташ покидает "Рубин"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|19
|51
|2
|Атлетико Мадрид
|19
|42
|3
|Валенсия
|19
|40
|4
|Реал Мадрид
|18
|32
|5
|Вильярреал
|19
|31
|6
|Севилья
|19
|29
|7
|Эйбар
|19
|27
|8
|Хетафе
|19
|26
|9
|Жирона
|19
|26
|10
|Сельта Виго
|19
|25
|11
|Атлетик Бильбао
|19
|25
|12
|Леганес
|17
|24
|13
|Бетис
|18
|24
|14
|Эспаньол
|19
|24
|15
|Реал Сосьедад
|19
|23
|16
|Леванте
|19
|18
|17
|Алавес
|19
|18
|18
|Депортиво Ла-Корунья
|19
|16
|19
|Малага
|19
|11
|20
|Лас Пальмас
|19
|11