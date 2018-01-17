"Атлетико" и "Севилья" сразятся в 1/4 финала Кубка Испании

"Атлетико" – "Севилья"

Стадион: "Ванда Метрополитано" (Мадрид)

Начало матча: 21:00

Арбитр: Хайме Латре (Испания)

Мадридский "Атлетико" в 1/4 финала Кубка Испании примет на домашней арене команду из Севильи с одноименным названием. Оба клуба без каких-либо сложностей пробились в текущую стадию турнира, и настоящее испытание ждет их именно в очном противостоянии. "Матрасники" считаются безоговорочными фаворитами встречи, и текущая форма команд это только подтверждает.

Всего 8 команд осталось на данной стадии турнира, среди которых есть еще "Барселона", "Реал" и "Валенсия". Причем между собой они не играют, так что полуфиналы Кубка Испании обещают быть очень жаркими.

"Атлетико" в предыдущих раундах расправился с "Эльче" и "Льейда Эспортиу" – 11:2 по итогам 4-х встреч. Причем Симеоне не всегда прибегал к ротации состава – Лига Чемпионов уже позади, так что упускать возможность выиграть трофей Диего не может себе позволить. В чемпионате "матрасники" закрепились на второй строчке турнирной таблицы, отставая от "Барселоны" на 9 очков. Мадридцы очень мало пропускают в текущем сезоне, к примеру, в 7 последних матчах команды во всех турнирах в воротах "Атлетико" побывал всего 1 гол.

"Севилья" добыла место в четвертьфинале обыграв "Картахену" и "Кадис" с общим счетом 11:1. Однако в Примере серия без побед подопечных Монтеллы насчитывает уже 5 встреч, 4 из которых были проиграны. Новоиспеченному тренеру клуба будет очень сложно попасть с севильцами в первую четверку, и, скорее всего придется бороться лишь за место в Лиге Европы. Команда уже приезжала на "Ванда Метрополитано" в нынешнем сезоне: матч первого круга чемпионата Испании завершился победой хозяев со счетом 2:0.

Интересные факты противостояния "Атлетико" и "Севильи":

Севильцы отличались как минимум дважды в 15 из 17 последних игр Кубка Испании.

"Атлетико" не проигрывал "Севилье" в 15 из 16 последних матчей во всех турнирах.

"Матрасники" забивали как минимум 3 гола в 3 предыдущих поединках Кубка Испании.

Ориентировочные составы на игру:

Атлетико: Облак, Врсалько, Хименес, Годин, Эрнандес, Парти, Габи, Фернандес, Коке, Гризманн, Коста.

Севилья: Рико, Меркадо, Кьер, Лангле, Кароль, Гайс, Писарро, Навас, Банега, Нолито, Бен-Йеддер.

Прогноз на матч "Атлетико" – "Севилья":

"Севилья" сможет дать бой "индейцам" лишь при условии, что Монтелла приведет в порядок свою команду. Итальянский тренер стартовал с двух подряд поражений, да и соперник для исправления ситуации у него не самый подходящий. Скорее всего, "Севилья" будет играть исключительно на результат, держа в уме второй матч.

Победа "Атлетико" оценивается букмекерами коэффициентом 1,46, ничья – 4,60, победа "Севильи" – 8,40.

Евгений Пешко | http://soccernews.ru

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