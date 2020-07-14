"Атлетико" и "Севилья" вышли в Лигу Чемпионов

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"Атлетико" и "Севилья" вышли в Лигу Чемпионов

Мадридский "Атлетико" и "Севилья" пробились в Лигу Чемпионов, так как их последний конкурент "Вильярреал" в матче 36-го тура чемпионата Испании на своем поле проиграл "Реалу Сосьедад" со счетом 1:2.

За два тура до окончания первенства "Вильярреал" лишился шансов догнать "Атлетико" и "Севилью", которые гарантировали себе третье и четвертое место в Ла Лиге.

Напомним, что ранее путевки в Лигу Чемпионов себе обеспечили "Реал" и "Барселона".

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 43
2 Барселона Барселона 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 35
4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 31
7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
9 Вильярреал Вильярреал 20 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
13 Осасуна Осасуна 20 25
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
16 Эйбар Эйбар 20 22
17 Мальорка Мальорка 20 18
18 Сельта Виго Сельта Виго 20 16
19 Леганес Леганес 20 14
20 Эспаньол Эспаньол 20 14
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