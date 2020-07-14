"Атлетико" и "Севилья" вышли в Лигу Чемпионов

Мадридский "Атлетико" и "Севилья" пробились в Лигу Чемпионов, так как их последний конкурент "Вильярреал" в матче 36-го тура чемпионата Испании на своем поле проиграл "Реалу Сосьедад" со счетом 1:2.

За два тура до окончания первенства "Вильярреал" лишился шансов догнать "Атлетико" и "Севилью", которые гарантировали себе третье и четвертое место в Ла Лиге.

Напомним, что ранее путевки в Лигу Чемпионов себе обеспечили "Реал" и "Барселона".

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