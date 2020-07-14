"Атлетико" и "Севилья" вышли в Лигу Чемпионов
Мадридский "Атлетико" и "Севилья" пробились в Лигу Чемпионов, так как их последний конкурент "Вильярреал" в матче 36-го тура чемпионата Испании на своем поле проиграл "Реалу Сосьедад" со счетом 1:2.
За два тура до окончания первенства "Вильярреал" лишился шансов догнать "Атлетико" и "Севилью", которые гарантировали себе третье и четвертое место в Ла Лиге.
Напомним, что ранее путевки в Лигу Чемпионов себе обеспечили "Реал" и "Барселона".
Не пропустите: Вальдано: "Барселона" сейчас не способна бороться за трофеи". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии
Лента новостей
-
26 лет назад 167-сантиметровый Ромарио ударом головой вывел сборную Бразилии в финал ЧМ-1994
-
"Атлетико" и "Севилья" вышли в Лигу Чемпионов
-
"Манчестер Юнайтед" не смог обыграть "Саутгемптон", пропустив решающий гол на 97-й минуте
-
Агент защитника "Лестера" отреагировал на информацию об интересе "Локомотива"
-
ЦСКА интересуется талантливым хорватом
-
"Манчестер Сити" определился с главной трансферной целью
-
"Ювентус" нацелился на воспитанника "Милана"
-
"Манчестер Сити" определился с трансферным бюджетом на лето
-
"Вильярреал" проиграл "Реалу Сосьедад" и потерял шансы на Лигу Чемпионов
-
"Зенит" готов продлить контракт с Кокориным
-
Роман Широков назвал позиции, которые "Зениту" нужно усилить летом
-
"Реал" выставит на трансфер талантливого защитника
-
Президент "Ростова" может купить клуб в Европе и назначить главным тренером Карпина
-
"Наполи" близок к продлению контракта с трансферной целью "Реала" и "Барселоны"
-
"Краснодар" интересуется защитником "Зенита"
-
Агент Еремин отреагировал на информацию о своей работе в "Спартаке"
-
Леонид Слуцкий может возглавить ЦСКА
-
Тренер "Бетиса": "Не могу просить купить мне Месси или Роналду"
-
"Монако" хочет приобрести защитника "Краснодара" Рамиреса
-
РПЛ подтвердила случай заражения Covid-19 в "Уфе"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14