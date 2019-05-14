"Атлетико" и "Спортинг" оформили двойной трансфер

Лиссабонский "Спортинг" на своём официальном сайте подтвердил два трансфера.

Мадридский "Атлетико" купил у "львов" вингера Желсона Мартинша за 22,5 миллиона евро.

В свою очередь, португальский клуб приобрёл у "матрасников" нападающего Лусиано Вьетто за 7,5 миллионов. При этом испанцы получат 50 процентов от суммы последующей продажи аргентинца.

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