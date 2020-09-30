"Атлетико" и "Уэска" сыграли вничью, "Вильярреал" обыграл "Алавеса" в матчах Ла Лиги

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"Атлетико" и "Уэска" сыграли вничью, "Вильярреал" обыграл "Алавеса" в матчах Ла Лиги

"Атлетико" и "Уэска" разошлись миром, а "Вильярреал" оказался сильнее "Алавеса" в матчах Ла Лиги.

"Уэска" - "Атлетико" - 0:0

"Уэска": Ан.Фернандес, Педро Лопес (Сильва, 72), Пулидо, Сиовас, Галан, Москера, Микель Рико (Карлос, 82), Борха (Онтиверос, 69), Сеоане, Окадзаки (Мир, 70), Феррейро (Серхио Гомес, 83).

"Атлетико": Облак, Триппьер, Фелипе, Эрмосо, Лоди, Сауль (Коке, 75), Льоренте (Феррейра-Карраско, 61), Партей, Суарес (Диегу Коста, 62), Витоло (Корреа, 46), Жоау Феликс.

"Вильярреал" - "Алавес" - 3:1 (2:1)

Голы: Пако Алькасер, 13 - 1:0, Мендес, 36 - 1:1, Морено, 45 (с пенальти) - 2:1, Пако Алькасер, 67 - 3:1.

"Вильярреал": Серхио Асенхо, Альбиоль, Марио Гаспар, Эступиньян (Хауме Коста, 77), Пау Торрес, Парехо, Иборра, Тригерос (Кубо, 75), Мойсес Гомес (Фунес Мори, 83), Пако Алькасер (Бакка, 83), Морено (Чиквуэзе, 83).

"Алавес": Пачеко, Лагуардия (Эли, 83), Лежен, Ксимо Наварро, Дуарте (М.Гарсия, 81), Батталья, Понс, Лукас, Мендес (С.Гарсия, 76), Дейверсон (Гвидетти, 66), Сайнс (Риоха, 66).

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