"Атлетико" и "Валенсия" не выявили победителя в матче Примеры
В рамках 9-го тура испанской Примеры "Атлетико" сыграл вничью с "Валенсией".
"Матрасники" по-прежнему занимают четвертое место в турнирной таблице, "летучие мыши" идут на шестом.
"Атлетико" - "Валенсия" 1:1
Голы: Диего Коста (пен), 36 - 1:0, Парехо, 82 - 1:1
"Атлетико": Облак, Эрмосо (Лоди, 54), Арьяс, Хименес, Фелипе, Сауль, Коке, Томас (Лемар, 54), Жоау Феликс, Мората (Льоренте, 68), Диего Коста.
"Валенсия": Силлессен, Коста, Габриэл Паулиста, Гарай, Васс, Кондогбиа (Гамейро, 65), Ферран Торрес (Солер, 71), Парехо, Коклен, Черышев (Ли Кан Ин, 77), Макси Гомес.
Предупреждения: Томас (29), Черышев (39), Жоау Феликс (44).
Удаление: Ли Кан Ин (90).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|9
|19
|2
|Реал Мадрид
|8
|18
|3
|Гранада
|9
|17
|4
|Атлетико Мадрид
|8
|15
|5
|Реал Сосьедад
|8
|13
|6
|Севилья
|8
|13
|7
|Атлетик Бильбао
|8
|12
|8
|Валенсия
|8
|12
|9
|Вильярреал
|8
|11
|10
|Леванте
|8
|11
|11
|Осасуна
|9
|11
|12
|Хетафе
|8
|10
|13
|Реал Вальядолид
|8
|10
|14
|Эйбар
|9
|9
|15
|Сельта Виго
|8
|9
|16
|Бетис
|8
|9
|17
|Алавес
|8
|8
|18
|Мальорка
|8
|7
|19
|Эспаньол
|8
|5
|20
|Леганес
|8
|2