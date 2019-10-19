"Атлетико" и "Валенсия" не выявили победителя в матче Примеры

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"Атлетико" и "Валенсия" не выявили победителя в матче Примеры

В рамках 9-го тура испанской Примеры "Атлетико" сыграл вничью с "Валенсией".

"Матрасники" по-прежнему занимают четвертое место в турнирной таблице, "летучие мыши" идут на шестом.

"Атлетико" - "Валенсия" 1:1

Голы: Диего Коста (пен), 36 - 1:0, Парехо, 82 - 1:1

"Атлетико": Облак, Эрмосо (Лоди, 54), Арьяс, Хименес, Фелипе, Сауль, Коке, Томас (Лемар, 54), Жоау Феликс, Мората (Льоренте, 68), Диего Коста.

"Валенсия": Силлессен, Коста, Габриэл Паулиста, Гарай, Васс, Кондогбиа (Гамейро, 65), Ферран Торрес (Солер, 71), Парехо, Коклен, Черышев (Ли Кан Ин, 77), Макси Гомес.

Предупреждения: Томас (29), Черышев (39), Жоау Феликс (44).

Удаление: Ли Кан Ин (90).  

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