"Атлетико" и "Валенсия" поборются за воспитанника "Реала"

"Атлетико" и "Валенсия" проявляют интерес к аргентинскому нападающему "Норвича" Эмилиано Буэндии, сообщает Sky Sports.

По сведениям издания, испанские клубы намерены приобрести футболиста в летнее трансферное окно. Трансфер игрока вполне может состояться, так как "Норвич" вылетел в низший дивизион.

В нынешнем сезоне 23-летний Буэндия провел за "Норвич" 37 матчей во всех турнирах, в которых забил один гол и отдал восемь результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.

Стоит отметить, что Буэндия с 2009 по 2010 годы находился в системе "Реала".

Не пропустите: "Реал" выставит на трансфер талантливого защитника. | http://soccernews.ru