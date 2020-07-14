"Атлетико" и "Валенсия" поборются за воспитанника "Реала"

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"Атлетико" и "Валенсия" поборются за воспитанника "Реала"

"Атлетико" и "Валенсия" проявляют интерес к аргентинскому нападающему "Норвича" Эмилиано Буэндии, сообщает Sky Sports.

По сведениям издания, испанские клубы намерены приобрести футболиста в летнее трансферное окно. Трансфер игрока вполне может состояться, так как "Норвич" вылетел в низший дивизион.

В нынешнем сезоне 23-летний Буэндия провел за "Норвич" 37 матчей во всех турнирах, в которых забил один гол и отдал восемь результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года. 

Стоит отметить, что Буэндия с 2009 по 2010 годы находился в системе "Реала".

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