"Атлетико" и "Ювентус" поборются за Влаховича

Фото: инстаграм Влаховича/Автор неизвестен

Нападающий "Фиорентины" Душан Влахович привлек интерес европейских грандов.

Как сообщает издание Tuttosport, сербский форвард - цель мадридского "Атлетико".

По информации источника, туринский "Ювентус" будет конкурентом "матрасников", так как хочет создать в своей команды дуэт нападающих Мората-Влахович.

Ранее президент "Фиорентины" рассказал, что Влахович не продлевает свой контракт.

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