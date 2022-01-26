"Атлетико" и "Ювентус" согласились отпустить Морату в "Барселону"

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"Атлетико" и "Ювентус" согласились отпустить Морату в "Барселону"

Фото: инстаграм Альваро Мораты/Автор неизвестен

Мадридский "Атлетико" и туринский "Ювентус" согласны отпустить нападающего Альваро Морату в "Барселону", сообщает журналист Николо Скира в своем твиттере.

Впрочем, для завершения сделки каталонскому клубу нужно решить вопрос с финансовым фэйр-плей Ла Лиги. На данный момент "Барселона" не может зарегистрировать игрока из-за потолка зарплат в Испании.

В нынешнем сезоне 28-летний Мората провел за "Ювентус" 29 матчей во всех турнирах, забил восемь голов и отдал пять результативных передач.

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