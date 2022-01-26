"Атлетико" и "Ювентус" согласились отпустить Морату в "Барселону"
Фото: инстаграм Альваро Мораты/Автор неизвестен
Мадридский "Атлетико" и туринский "Ювентус" согласны отпустить нападающего Альваро Морату в "Барселону", сообщает журналист Николо Скира в своем твиттере.
Впрочем, для завершения сделки каталонскому клубу нужно решить вопрос с финансовым фэйр-плей Ла Лиги. На данный момент "Барселона" не может зарегистрировать игрока из-за потолка зарплат в Испании.
В нынешнем сезоне 28-летний Мората провел за "Ювентус" 29 матчей во всех турнирах, забил восемь голов и отдал пять результативных передач.
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|Севилья
|20
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|Валенсия
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|Атлетик Бильбао
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|Вильярреал
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|Гранада
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|Леванте
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|Осасуна
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|Реал Вальядолид
|20
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|Сельта Виго
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|Эспаньол
|20
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