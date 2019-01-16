"Атлетико" и "Жирона" закончили результативной ничьей в матче 1/8 финала Кубка Испании

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"Атлетико" и "Жирона" закончили результативной ничьей в матче 1/8 финала Кубка Испании

"Атлетико" сыграла вничью с "Жироной" (3:3) в ответном матче 1/8 финала Кубка Испании.

"Атлетико" - "Жирона" - 3:3.

Голы: Калинич, 12 - 1:0, Фернандес, 37 - 1:1, Стуани, 59 - 1:2, Корреа, 66 - 2:2, Гризманн, 84 - 3:2, Думбья, 88 - 3:3. 

"Атлетико": Адан, Хуанфран, Годин (Эрнандез, 67), Ариас, Хименес, Коке (Гризманн, 61), Сауль (Эрнандес, 56), Партей, Калинич, Корреа, Лемар.

"Жирона": Ираисос, Муньеса, Хонас Ромалью, Эспиноса, Алейкс Гарсия, Дуглас Луис, Гранель (Пере Понс, 73), Порро, Стуани (Борха, 82), Лосано (Думбья, 68), Фернандес.

По итогам двух матчей "Жирона" прошла в следующий раунд.

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