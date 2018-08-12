"Атлетико" – "Интер" - 0:1 (обзор)

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"Атлетико" – "Интер" - 0:1 (обзор)

Вашему вниманию представляется обзор матча Международного кубка чемпионов между "Атлетико" и "Интером".

Не пропустите: В заключительном матче Международного кубка чемпионов "Интер" взял верх над "Атлетико". | http://soccernews.ru

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Команда М О
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2 Атлетико Мадрид 38 79
3 Реал Мадрид 38 76
4 Валенсия 38 73
5 Вильярреал 38 61
6 Бетис 38 60
7 Севилья 38 58
8 Хетафе 38 55
9 Эйбар 38 51
10 Жирона 38 51
11 Реал Сосьедад 38 49
12 Сельта Виго 38 49
13 Эспаньол 38 49
14 Алавес 38 47
15 Леванте 38 46
16 Атлетик Бильбао 38 43
17 Леганес 38 43
18 Депортиво Ла-Корунья 38 29
19 Лас Пальмас 38 22
20 Малага 38 20
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