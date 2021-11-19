"Атлетико" интересовался Цыганковым

Теги александр хацкевичдинамо киеватлетико мадридвиктор цыганков

"Атлетико" интересовался Цыганковым

Фото инстаграм Виктора Цыганкова

Бывший наставник киевского "Динамо" Александр Хацкевич рассказал о несостоявшихся переходах полузащитника Виктора Цыганкова в европейские клубы.

"У меня нет информации об интересе "Шальке". Знаю, что итальянский клуб отдавал за него деньги и достаточно серьёзные. Знаю, что сейчас у него был вариант с мадридским "Атлетико". Почему он не состоялся? Может, послужил причиной футбол, в который играет команда, может не совпали цифры. Никто не знает, как было на самом деле. Но я говорю о том, что слышал", - сказал Хацкевич.

Рыночная стоимость 24-летнего украинца оценивается в 25 миллионов евро.

В текущем сезоне Цыганков сыграл за "Динамо" 19 матчей, забил 9 голов и сделал 2 ассиста. Его контракт с клубом рассчитан до 2023 года.

Не пропустите: Журналист Гордон рассказал об участии в выборе тренера для киевского "Динамо". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

"Урал" готов зимой арендовать Дзюбу

"Урал" готов зимой арендовать Дзюбу

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 43
2 Барселона Барселона 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 35
4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 31
7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
9 Вильярреал Вильярреал 20 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
13 Осасуна Осасуна 20 25
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
16 Эйбар Эйбар 20 22
17 Мальорка Мальорка 20 18
18 Сельта Виго Сельта Виго 20 16
19 Леганес Леганес 20 14
20 Эспаньол Эспаньол 20 14
Полная таблица

топ-5 тегов