"Атлетико" интересовался Цыганковым

Фото инстаграм Виктора Цыганкова

Бывший наставник киевского "Динамо" Александр Хацкевич рассказал о несостоявшихся переходах полузащитника Виктора Цыганкова в европейские клубы.

"У меня нет информации об интересе "Шальке". Знаю, что итальянский клуб отдавал за него деньги и достаточно серьёзные. Знаю, что сейчас у него был вариант с мадридским "Атлетико". Почему он не состоялся? Может, послужил причиной футбол, в который играет команда, может не совпали цифры. Никто не знает, как было на самом деле. Но я говорю о том, что слышал", - сказал Хацкевич.

Рыночная стоимость 24-летнего украинца оценивается в 25 миллионов евро.

В текущем сезоне Цыганков сыграл за "Динамо" 19 матчей, забил 9 голов и сделал 2 ассиста. Его контракт с клубом рассчитан до 2023 года.

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