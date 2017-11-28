"Атлетико" интересуется беком ПСЖ Менье

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"Атлетико" интересуется беком ПСЖ Менье

"Атлетико" проявляет интерес к бельгийскому защитнику ПСЖ Тома Менье, сообщает France Football.

По сведениям издания, мадридский клуб намерен приобрести футболиста в зимнее трансферное окно. Сам игрок не прочь сменить клуб, так как намерен получать регулярную игровую практику, но готов отложить этот вопрос до лета.

Напомним, что "Атлетико" из-за запрета на трансферы в последний раз приобретал игрока летом 2016 года.

В этом сезоне 26-летний Менье провел за ПСЖ 8 матчей во всех турнирах и забил 3 гола.

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